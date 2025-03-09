Трамп рассказал о своем отношении к России

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое отношение к России. Он отметил, что был к РФ "жестче кого угодно".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, пишет The Independent.

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Журналистка американского телеканала спросила, был ли Трамп таким же жестким к России, как к ХАМАСу, и что он ответит своим критериями.

"Я был гораздо жестче, потому что я не делал ничего ХАМАСу. Это Израиль должен действовать против ХАМАСа. Но Израиль информирует меня о ситуации. Я был очень жестким к России, жестче любого", — сказал Трамп.

По его словам, была афера с "Россия, Россия, Россия", которая стала очень плохой вещью и могла привести к войне. Президент США отметил, что ее начал экс-глава комитета по разведке США Адам Шифф и другие "ничтожества".

"Это была фальшивка, эти 51 спецслужба. Я забрал все их пропуска. Они больше не могут участвовать", — добавил Трамп.

Напомним, администрация Трампа не планирует возобновлять помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Зато Украине будут помогать с разведывательными данными страны Европейского Союза.