Оскільки Трамп наказав не ділитись супутниковою розвідкою США з Україною, то ЄС спробує компенсувати ці дані

Саміт в Брюселі про посилання допомоги Україні. Фото: МЗС України

Під час спеціального саміту Європейського Союзу в Брюсселі, який був присвячений посиленню підтримки України, обговорювалися питання компенсації розвідувальних даних від США. Оскільки Дональд Трамп призупинив допомогу із супутникової розвідки для ЗСУ, то ці дані буде надавати Європа.

Про це в коментарі Суспільному заявив речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемонд.

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За словами речника французського МЗС, поведінка адміністрації Дональда Трампа є предметом серйозного обговорення, оскільки з початку широкомасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року США активно підтримували Україну. Лемонд наголосив, що Європа має намір компенсувати можливий дефіцит розвідувальної інформації від Сполучених Штатів.

"Щодо американської розвідки, то Європа, безумовно, намагатиметься компенсувати те, що США можуть перестати надавати", — сказав речник МЗС Франції.

Попри зміни у позиції американської сторони, Франція продовжує підтримувати діалог з адміністрацією президента Трампа і залишається рішучо налаштованою на подальшу підтримку України, зокрема шляхом постачання їй необхідної зброї, зазначив Лемонд.

Раніше ми повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar.

Раніше Трамп визнав, що російський президент Володимир Путін користується тим, що США обмежили обмін розвідувальними даними з Україною.