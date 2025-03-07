Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сибіга пояснив, як вплине саміт у Брюсселі на Україну arrow

Сибіга пояснив, як вплине саміт у Брюсселі на Україну

7 березня 2025 12:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Сибіга назвав головні рішення, ухвалені ЄС на саміті в Брюсселі
Зустріч лідерів. Фото: МЗС
Євгенія Брюховецька - редактор

У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбувся саміт щодо посилення допомоги Україні та безпеки Європи. Ця конференція була важливою, бо сторони перейшли до "конкретних дій".

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга у Facebook у п'ятницю, 7 березня.

Читайте також:

Саміт у Брюсселі

"Вчора в Брюсселі відчувалося, що ми перейшли на іншу стадію — від консолідації та обʼєднання до конкретних дій. Це був важливий саміт Європейської Ради, який, мабуть, згодом увійде до підручників історії як поворотний момент для європейської безпекової архітектури", — йдеться у повідомленні.

На думку Сибіги, дуже важливо, що на заході була присутня українська делегація під проводом Президента України Володимира Зеленського. Він зауважив, що це свідчить про те, що безпека України та Європи неподільна.

Фінансова допомога Україні: ЄС та G7 виділять понад 30 мільярдів євро
Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: МЗС

За словами міністра, всі переговори були спрямовані на якнайшвидше досягнення справедливого та стійкого миру, а також гарантованої безпеки України.

"Критично важливу роль у досягненні цієї мети відіграє залучення США. Як сказав учора президент, українсько-американська робота триває і наступного тижня очікуємо на важливі результати", — додав Сибіга.

Зустріч у Брюсселі: як ЄС планує посилити підтримку України у 2025 році
Саміт у Брюсселі. Фото: МЗС

Очільник МЗС висловив вдячність Європейській Раді за рішучу підтримку України та наголосив, що вчора ЄС підтвердив свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також готовність забезпечити надійні безпекові гарантії.

Крім того, саміт продемонстрував спільну позицію, що переговори можливі лише за участі України та на умовах України на основі міжнародного права.

ЄС підтвердив підтримку України: рішення щодо безпеки та фінансування
Зустріч у Брюсселі. Фото: МЗС

Допомога ЄС у 2025 році

Сибіга повідомив, що ЄС надасть Україні у 2025 році 30,6 мільярда євро, зокрема 12,5 мільярда з них від Ukraine Facility та 18,1 мільярда — від G7 ERA. Водночас країни шукають можливості розширити фінансування для України, а ЄС закликає збільшити постачання зброї.

"ЄС спрямує всі зусилля на розвиток власної оборонної промисловості, частиною якої Україна вже є. Спільне виробництво та розвиток технологій зміцнюють і нас, і всю Європу", — додав міністр.

null
Скриншот допису Сибіги
null
Скриншот допису Сибіги

Раніше президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що країни ЄС зобов'язалися надати Україні пакет допомоги на 15 мільярдів євро.

А Зеленський подякував всім лідерам країн, які підтримують Україну й налаштовані посилювати допомогу для наближення миру.

Європейський союз переговори МЗС Андрій Сибіга війна в Україні Європейська рада
Реклама
Реклама
Реклама