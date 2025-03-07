Сибіга назвав головні рішення, ухвалені ЄС на саміті в Брюсселі

Зустріч лідерів. Фото: МЗС

У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбувся саміт щодо посилення допомоги Україні та безпеки Європи. Ця конференція була важливою, бо сторони перейшли до "конкретних дій".

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга у Facebook у п'ятницю, 7 березня.

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Саміт у Брюсселі

"Вчора в Брюсселі відчувалося, що ми перейшли на іншу стадію — від консолідації та обʼєднання до конкретних дій. Це був важливий саміт Європейської Ради, який, мабуть, згодом увійде до підручників історії як поворотний момент для європейської безпекової архітектури", — йдеться у повідомленні.

На думку Сибіги, дуже важливо, що на заході була присутня українська делегація під проводом Президента України Володимира Зеленського. Він зауважив, що це свідчить про те, що безпека України та Європи неподільна.

Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: МЗС

За словами міністра, всі переговори були спрямовані на якнайшвидше досягнення справедливого та стійкого миру, а також гарантованої безпеки України.

"Критично важливу роль у досягненні цієї мети відіграє залучення США. Як сказав учора президент, українсько-американська робота триває і наступного тижня очікуємо на важливі результати", — додав Сибіга.

Саміт у Брюсселі. Фото: МЗС

Очільник МЗС висловив вдячність Європейській Раді за рішучу підтримку України та наголосив, що вчора ЄС підтвердив свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також готовність забезпечити надійні безпекові гарантії.

Крім того, саміт продемонстрував спільну позицію, що переговори можливі лише за участі України та на умовах України на основі міжнародного права.

Зустріч у Брюсселі. Фото: МЗС

Допомога ЄС у 2025 році

Сибіга повідомив, що ЄС надасть Україні у 2025 році 30,6 мільярда євро, зокрема 12,5 мільярда з них від Ukraine Facility та 18,1 мільярда — від G7 ERA. Водночас країни шукають можливості розширити фінансування для України, а ЄС закликає збільшити постачання зброї.

"ЄС спрямує всі зусилля на розвиток власної оборонної промисловості, частиною якої Україна вже є. Спільне виробництво та розвиток технологій зміцнюють і нас, і всю Європу", — додав міністр.

Скриншот допису Сибіги

Скриншот допису Сибіги

Раніше президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що країни ЄС зобов'язалися надати Україні пакет допомоги на 15 мільярдів євро.

А Зеленський подякував всім лідерам країн, які підтримують Україну й налаштовані посилювати допомогу для наближення миру.