Сибига назвал главные решения, принятые ЕС на саммите в Брюсселе

Встреча лидеров. Фото: МИД

В Брюсселе в четверг, 6 марта, состоялся саммит по усилению помощи Украине и безопасности Европы. Эта конференция была важной, потому что стороны перешли к "конкретным действиям".

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в Facebook в пятницу, 7 марта.

Читайте также:

Саммит в Брюсселе

"Вчера в Брюсселе чувствовалось, что мы перешли на другую стадию — от консолидации и объединения к конкретным действиям. Это был важный саммит Европейского Совета, который, пожалуй, впоследствии войдет в учебники истории как поворотный момент для европейской архитектуры безопасности", — говорится в сообщении.

По мнению Сибиги, очень важно, что на мероприятии присутствовала украинская делегация под руководством Президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что это свидетельствует о том, что безопасность Украины и Европы неделима.

Антониу Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: МИД

По словам министра, все переговоры были направлены на скорейшее достижение справедливого и устойчивого мира, а также гарантированной безопасности Украины.

"Критически важную роль в достижении этой цели играет привлечение США. Как сказал вчера президент, украинско-американская работа продолжается и на следующей неделе ожидаем важные результаты", — добавил Сибига.

Саммит в Брюсселе. Фото: МИД

Глава МИД выразил благодарность Европейскому Совету за решительную поддержку Украины и подчеркнул, что вчера ЕС подтвердил свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность обеспечить надежные гарантии безопасности.

Кроме того, саммит продемонстрировал общую позицию, что переговоры возможны только при участии Украины и на условиях Украины на основе международного права.

Встреча в Брюсселе. Фото: МИД

Помощь ЕС в 2025 году

Сибига сообщил, что ЕС предоставит Украине в 2025 году 30,6 миллиарда евро, в том числе 12,5 миллиарда из них от Ukraine Facility и 18,1 миллиарда — от G7 ERA. В то же время страны ищут возможности расширить финансирование для Украины, а ЕС призывает увеличить поставки оружия.

"ЕС направит все усилия на развитие собственной оборонной промышленности, частью которой Украина уже является. Совместное производство и развитие технологий укрепляют и нас, и всю Европу", — добавил министр.

Скриншот поста Сибиги

Скриншот поста Сибиги

Ранее президент Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС обязались предоставить Украине пакет помощи на 15 миллиардов евро.

А Зеленский поблагодарил всех лидеров стран, которые поддерживают Украину и настроены усиливать помощь для приближения мира.