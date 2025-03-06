Зеленський повідомив про результати саміту Євроради

Зеленський підбив підсумки саміту в Брюсселі
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, взяв участь у позачерговому засіданні Європейської ради у Брюсселі. На конференції український лідер представив перші кроки для миру в Україні та закликав партнерів підтримати їх.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Саміт у Брюсселі 6 березня
"Спеціальне засідання Європейської ради. Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і сьогодні я представив перші кроки для миру, які необхідні, та закликав партнерів підтримати їх", — зазначив президент.
На його думку, стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас. Тому країни мають ставати сильнішими, технологічнішими, а також підтримувати одне одного.
Зеленський зазначив, що Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе й усіх, хто цього потребує. Він подякував президенту Євроради Антоніу Кошті за організацію засідання та всім лідерам, які підтримують Україну й налаштовані посилювати допомогу та працювати для наближення реального й чесного миру.
Раніше Зеленський заявив, що Європа "надіслала потужний сигнал" українцям та подякував за сигнали щодо збільшення виробництва та нової програми посилення європейської безпеки.
Також напередодні засідання у Брюсселі голова ЄС Урсула фон дер Ляєн повідомила про план переозброєння Європи, на який витратять 150 мільярдів євро.
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