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Зеленський підбив підсумки саміту в Брюсселі

6 березня 2025 18:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський повідомив про результати саміту Євроради
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, взяв участь у позачерговому засіданні Європейської ради у Брюсселі. На конференції український лідер представив перші кроки для миру в Україні та закликав партнерів підтримати їх.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Спеціальне засідання Європейської ради. Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і сьогодні я представив перші кроки для миру, які необхідні, та закликав партнерів підтримати їх", — зазначив президент.

На його думку, стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас. Тому країни мають ставати сильнішими, технологічнішими, а також підтримувати одне одного.

Зеленський зазначив, що Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе й усіх, хто цього потребує. Він подякував президенту Євроради Антоніу Кошті за організацію засідання та всім лідерам, які підтримують Україну й налаштовані посилювати допомогу та працювати для наближення реального й чесного миру.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Європа "надіслала потужний сигнал" українцям та подякував за сигнали щодо збільшення виробництва та нової програми посилення європейської безпеки.

Також напередодні засідання у Брюсселі голова ЄС Урсула фон дер Ляєн повідомила про план переозброєння Європи, на який витратять 150 мільярдів євро.

Володимир Зеленський Європейський союз саміт війна в Україні Брюссель
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