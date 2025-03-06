Зеленський у Брюсселі заявив про "потужний сигнал" від ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, прибув у Брюссель. У коментарі журналістам український лідер зауважив, що Європа "надіслала потужний сигнал" українцям.

Візит на саміт транслює пресслужба Офісу Президента на Youtube.

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Візит Зеленського до Брюсселя 6 березня

"Я дякую всім нашим європейським лідерам насамперед, за такий сигнал за потужну підтримку і цю раду. За міцну підтримку від самого початку війни і протягом усього цього періоду та минулого тижня, ви залишаєтесь з нами", — сказав Зеленський.

Він висловив вдячність від усього українського народу за те, що ми не самотні. На думку президент, Європа "надіслала потужний сигнал" українцям: воїнам, цивільним та усім нашим родинами, що ми не самі.

"Ми це відчуваємо, і ми це знаємо. Щиро дякуємо за все. І сигнали щодо збільшення виробництва та нової програми посилення європейської безпеки. Це, я вважаю, чудові рішення. Ще раз дякую за цей новий день", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський у Брюсселі візьме участь у позачерговому засіданні Євроради, яке присвячене обороні ЄС та допомозі Україні.

А голова ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила про план переозброєння Європи, на який витратять 150 мільярдів євро.