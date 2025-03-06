Саміт ЄС — фон дер Ляєн розповіла про план переозброєння Європи

Голова ЄС Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Голова ЄС Урсула фон дер Ляєн 6 березня анонсувала план переозброєння Європи. Він може мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на Саміті ЄС у Брюсселі 6 березня.

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План переозброєння для Європи

Фон дер Ляєн запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

За її словами, це надасть фіскальний простір для інвестицій в оборону України або закупівлю зброї для України.

"Це буде на користь переозброєння ЄС, а також України в їх боротьбі", — наголосила голова ЄС.

Водночас відомо, що сам план про переозброєння Європи передбачає 800 млрд євро. Фон дер Ляєн додала, що Європа вступила в еру переозброєння і має максимально посилити витрати на оборону.

"Ми повинні бути здатними захищати себе та поставити Україну в позицію сили", — наголосила вона.

Нагадаємо, нещодавно Емманюель Макрон ініціював переговори щодо ядерного захисту всієї Європи. Однак остаточне рішення буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Крім того, президент Франції вважає, що Європа має збільшити внески в оборону. Протягом кількох днів будуть ухвалені відповідні рішення.