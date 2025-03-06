Саммит ЕС — фон дер Ляйен рассказала о плане перевооружения Европы

Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен 6 марта анонсировала план перевооружения Европы. Он может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на Саммите ЕС в Брюсселе 6 марта.

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План перевооружения для Европы

Фон дер Ляйен предложила позволить странам ЕС привлечь до 150 миллиардов евро займов в рамках плана из пяти частей по увеличению расходов на оборону.

По ее словам, это предоставит фискальное пространство для инвестиций в оборону Украины или закупку оружия для Украины.

"Это будет в пользу перевооружения ЕС, а также Украины в их борьбе", — подчеркнула глава ЕС.

В то же время известно, что сам план о перевооружении Европы предусматривает 800 млрд евро. Фон дер Ляйен добавила, что Европа вступила в эру перевооружения и должна максимально усилить расходы на оборону.

"Мы должны быть способными защищать себя и поставить Украину в позицию силы", — подчеркнула она.

Напомним, недавно Эмманюэль Макрон инициировал переговоры по ядерной защите всей Европы. Однако окончательное решение будет принимать Главнокомандующий французской армии.

Кроме того, президент Франции считает, что Европа должна увеличить взносы в оборону. В течение нескольких дней будут приняты соответствующие решения.