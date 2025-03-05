Звернення Макрона до нації 5 березня — Франція може використати ядерну зброю для захисту Європи

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Ядерну зброю Франції можна було б використати для захисту всього Європейського континенту. Водночас обговорення щодо цього питання лише ініційовані, а фінальне рішення буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.

Читайте також:

Ядерна зброя Франції для захисту Європи

Макрон у зверненні до нації порушив питання ядерного стримування як ключового елементу безпеки Європи.

"Ми маємо ядерну зброю і саме тому ми захищені краще, ніж багато наших сусідів. Я вирішив почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту нашою ядерною зброєю", — заявив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що остаточне рішення щодо ядерного захисту буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Також у своєму виступі президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що йому вдасться переконати американського лідера Дональда Трампа стати на бік Франції у важливих питаннях. Крім того, глава французької держави вважає, що Європа має збільшити внески в оборону.