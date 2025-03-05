Обращение Макрона к нации 5 марта — Франция может использовать ядерное оружие для защиты Европы

Макрон инициировал переговоры касаемо ядерной защиты всей Европы
Ядерное оружие Франции можно было бы использовать для защиты всего европейского континента. В то же время обсуждения по этому вопросу только инициированы, а финальное решение будет принимать Главнокомандующий французской армии.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности вследствие радикального изменения политики США.
Ядерное оружие Франции для защиты Европы
Макрон в обращении к нации поднял вопрос ядерного сдерживания как ключевого элемента безопасности Европы.
"Мы имеем ядерное оружие и именно поэтому мы защищены лучше, чем многие наши соседи. Я решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента нашим ядерным оружием", — заявил Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что окончательное решение по ядерной защите будет принимать Главнокомандующий французской армии.
Также в своем выступлении президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что ему удастся убедить американского лидера Дональда Трампа встать на сторону Франции в важных вопросах. Кроме того, глава французского государства считает, что Европа должна увеличить взносы в оборону.
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