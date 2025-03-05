Європа має збільшити внески в оборону, — Макрон

термінова новина

Європа має збільшити внески в оборону. Протягом кількох днів будуть прийняти рішення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.

Читайте також:

Європа збільшує внески в оборону

"Ми повинні збільшити наші внески в оборону. Ми прийняли збільшення фінансування на озброєння в Європі. Протягом кількох днів будуть прийняти рішення. Ми повинні виробляти достатньо озброєння", — заявив Макрон.

Новина доповнюється...