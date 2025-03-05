Європа має збільшити внески в оборону, — Макрон

Макрон заявив, що Європа має збільшити внески в оборону
5 березня 2025 21:20
термінова новина
Європа має збільшити внески в оборону. Протягом кількох днів будуть прийняти рішення.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.
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"Ми повинні збільшити наші внески в оборону. Ми прийняли збільшення фінансування на озброєння в Європі. Протягом кількох днів будуть прийняти рішення. Ми повинні виробляти достатньо озброєння", — заявив Макрон.
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