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Макрон заявив, що Європа має збільшити внески в оборону

5 березня 2025 21:20
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Європа має збільшити внески в оборону, — Макрон
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Європа має збільшити внески в оборону. Протягом кількох днів будуть прийняти рішення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.

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"Ми повинні збільшити наші внески в оборону. Ми прийняли збільшення фінансування на озброєння в Європі. Протягом кількох днів будуть прийняти рішення. Ми повинні виробляти достатньо озброєння", — заявив Макрон.

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