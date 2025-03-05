Обращение Макрона к нации 5 марта — Европа должна увеличить взносы на оборону

Макрон считает, что Европа должна увеличить взносы на оборону
Европа должна увеличить взносы на оборону. В течение нескольких дней будут приняты соответствующие решения.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности вследствие радикального изменения политики США.
Европа увеличивает взносы на оборону
Макрон в обращении к нации отметил необходимость усиления обороноспособности Европы.
"Мы должны увеличить наши взносы на оборону. Мы приняли увеличение финансирования на вооружение в Европе. Мы должны производить достаточно вооружения", — сказал президент Франции.
Французский лидер подчеркнул, что в течение нескольких дней будут приняты соответствующие решения.
Также в своем выступлении Макрон отметил, что очень важно, чтобы через несколько лет Россия вновь не вторглась в Украину — поэтому надо поддержать украинские войска. Кроме того, он выразил обеспокоенность относительно расширения угрозы со стороны России.
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