Обращение Макрона к нации 5 марта — Европа должна увеличить взносы на оборону

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Point

Европа должна увеличить взносы на оборону. В течение нескольких дней будут приняты соответствующие решения.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности вследствие радикального изменения политики США.

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Европа увеличивает взносы на оборону

Макрон в обращении к нации отметил необходимость усиления обороноспособности Европы.

"Мы должны увеличить наши взносы на оборону. Мы приняли увеличение финансирования на вооружение в Европе. Мы должны производить достаточно вооружения", — сказал президент Франции.

Французский лидер подчеркнул, что в течение нескольких дней будут приняты соответствующие решения.

Также в своем выступлении Макрон отметил, что очень важно, чтобы через несколько лет Россия вновь не вторглась в Украину — поэтому надо поддержать украинские войска. Кроме того, он выразил обеспокоенность относительно расширения угрозы со стороны России.