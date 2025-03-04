Фон дер Ляйен представила план обороны Европы - что он предусматривает

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Европейская комиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила оборонный план Европейского Союза, который имеет целью увеличить расходы на оборону. План состоит из пяти пунктов и предусматривает также усиление поддержки Украины.

Свое выступление фон дер Ляйен обнародовала в соцсети Х и на сайте Еврокомиссии во вторник, 4 марта.

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Президент ЕК подчеркнула, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Урсула фон дер Ляйен объяснила, что план перевооружения Европы — это набор предложений, как использовать все финансовые рычаги, которые есть в распоряжении ЕС, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал уже сейчас, а также в течение более длительного периода в течение десятилетия.

Следовательно, план перевооружения Европы содержит пять пунктов.

Первый пункт этого плана заключается в том, чтобы внедрить использование государственного финансирования и обороны на национальном уровне.

Президент ЕК отметила, что это позволит странам-членам существенно увеличить свои расходы на оборону без запуска процедуры чрезмерного дефицита.

По ее словам, если страны-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около 650 миллиардов евро в течение четырех лет.

Второй пункт — новый инструмент, который предоставит 150 миллиардов евро займов государствам-членам для инвестиций в оборону.

"Речь идет о том, чтобы тратить лучше и тратить вместе. И мы говорим о таких сферах, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками. А также для удовлетворения других потребностей, например, от кибермобильности до военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и покупать вместе", — объяснила президент ЕК.

По словам фон дер Ляйен, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине. Кроме того, такой подход совместных закупок позволит уменьшить расходы.

Третий пункт плана заключается в использовании полномочий бюджета ЕС. Фонд дер Ляйен сообщила, что будут предложены дополнительные возможности и стимулы для государств-членов, чтобы они решали, хотят ли они использовать программы политики сплоченности для увеличения расходов на оборону.

В то же время последние два пункта направлены на мобилизацию частного капитала путем ускорения создания союза сбережений и инвестиций и через Европейский инвестиционный банк.

"Итак, подводя итоги, Европа готова взять на себя ответственность", — отметила президент Еврокомиссии.

А также добавила, что перевооруженная Европа может мобилизовать около 800 миллиардов евро расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы.

Мы живем в опасные времена.



Безопасности Европы угрожает вполне реальная угроза.



Сегодня я представляю ReArm Europe.



План для более безопасной и устойчивой Европы ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk - Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 4 марта 2025 года

Напомним, что накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевооружить Европу.

Кроме того, фон дер Ляйен отмечала, что постоянная поддержка Украины приведет к справедливому и длительному миру.