Голова Єврокомісії вважає, що Європа має створити всі умови для безпеки України та переозброїтись самій

Президентка Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У Лондоні завершився саміт представників країн Європи щодо ситуації в Україні. На ньому ухвалено рішення посилити Україну зброєю, захистити енергетичний сектор та реформувати військову економіку самої Європи.

Так заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передають Новини.LIVE.

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За словами головної чиновниці ЄС, ухвалено рішення, щоб зробити все можливе для перетворення України на своєрідного "залізного їжака", якого не наважиться навіть спробувати проковтнути будь-який "хижак" по типу Росії.

"В цьому аспекті йдеться не тільки про військову допомогу, а й про захист енергетики та зміцнення стійкості країни. І, звісно, гарантії безпеки надзвичайно важливі для України. Але нам потрібні всеосяжні гарантії безпеки. Це означає, що ми маємо поставити Україну в сильну позицію з засобами для захисту від економіки до військової стійкості", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Крім цього планується значно реформувати військовий потенціал всієї Європи. ЇЇ треба терміново переозброїти.

"Для цього я представлю комплексний план переозброєння Європи 6 березня на найближчій європейській раді", — сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, на саміті в Лондоні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що мирна угода для України повинна передбачати участь Росії. Однак Москва не матиме змоги диктувати свої умови.

Також Стармер підкреслив, що угоди за зразком Мінських домовленостей є неприйнятними.