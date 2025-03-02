Председатель Еврокомиссии считает, что Европа должна создать все условия для безопасности Украины и перевооружиться самой

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В Лондоне завершился саммит представителей стран Европы по ситуации в Украине. На нем принято решение усилить Украину оружием, защитить энергетический сектор и реформировать военную экономику самой Европы.

Так заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передают Новини.LIVE.

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По словам главной чиновницы ЕС, принято решение, чтобы сделать все возможное для превращения Украины в своеобразного "железного ежа", которого не осмелится даже попытаться проглотить любой "хищник" по типу России.

"В этом аспекте речь идет не только о военной помощи, но и о защите энергетики и укреплении устойчивости страны. И, конечно, гарантии безопасности чрезвычайно важны для Украины. Но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это означает, что мы должны поставить Украину в сильную позицию со средствами для защиты от экономики до военной устойчивости", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме этого планируется значительно реформировать военный потенциал всей Европы. Ее надо срочно перевооружить.

"Для этого я представлю комплексный план перевооружения Европы 6 марта на ближайшем европейском совете", — сказала президент Еврокомиссии.

Напомним, на саммите в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что мирное соглашение для Украины должно предусматривать участие России. Однако Москва не сможет диктовать свои условия.

Также Стармер подчеркнул, что соглашения по образцу Минских договоренностей неприемлемы.