Фон дер Ляєн представила план оборони Європи — що він передбачає

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Європейська комісія

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила оборонний план Європейського Союзу, який має на меті збільшити витратити на оборону. План складається з п'яти пунктів і передбачає також посилення підтримки України.

Свій виступ фон дер Ляєн оприлюднила у соцмережі Х та на сайті Єврокомісії у вівторок, 4 березня.

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Президентка ЄК наголосила, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що план переозброєння Європи — це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал вже зараз, а також протягом більш тривалого періоду впродовж десятиліття.

Відтак, план переозброєння Європи містить п’ять пунктів.

Перший пункт цього плану полягає в тому, щоб впровадити використання державного фінансування та оборони на національному рівні.

Президентка ЄК зазначила, що це дозволить країнам-членам суттєво збільшити свої витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту.

За її словами, якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Другий пункт — новий інструмент, що надасть 150 мільярдів євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.

"Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про такі сфери, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками. А також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібермобільності до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом", — пояснила президентка ЄК.

За словами фон дер Ляєн, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні. Крім того, такий підхід спільних закупівель дозволить зменшити витрати.

Третій пункт плану полягає у використанні повноважень бюджету ЄС. Фонд дер Ляєн повідомила, що буде запропоновано додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону.

Водночас останні два пункти спрямовані на мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк.

"Отже, підбиваючи підсумки, Європа готова взяти на себе відповідальність", — зазначила президентка Єврокомісії.

А також додала, що переозброєна Європа може мобілізувати близько 800 мільярдів євро видатків на оборону для безпечної та стійкої Європи.

We are living in dangerous times.



Europe‘s security is threatened in a very real way.



Today I present ReArm Europe.



A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025

Нагадаємо, що напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність переозброїти Європу.

Крім того, фон дер Ляєн зазначала, що постійна підтримка України призведе до справедливого і тривалого миру.