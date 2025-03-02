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Саміт у Лондоні — фон дер Ляєн зробила заяву щодо України

2 березня 2025 16:32
Аркадій Пастула - Редактор
Урсула фон дер Ляєн на саміті в Лондоні — що заявила про Україну
Урсула фон дер Ляєн та Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville
Аркадій Пастула - Редактор

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула на саміт у Лондоні. Вона зазначила, що її мета — підкреслити постійну підтримку України з боку Європи.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X у неділю, 2 березня.

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Президента Єврокомісії зазначила, що постійна підтримка України призведе до справедливого і тривалого миру.

"Шлях до миру — це сила. Слабкість породжує більше війни. Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", — додала фон дер Ляєн.

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Допис фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Нагадаємо, на саміт уже прибув український лідер Володимир Зеленський, якого зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також приїхали вже премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, премʼєрка Данії Метте Фредеріксен та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Єврокомісія Україна Урсула фон дер Ляєн саміт Лондон
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