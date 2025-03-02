Саміт у Лондоні 2 березня — Стармер зустрів Трюдо, Шольца та Фредеріксен

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

На саміт у Лондон прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, премʼєрка Данії Метте Фредеріксен та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Захід присвячений Україні.

Про це стало відомо з прямої трансляції у неділю, 2 березня.

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Саміт у Лондоні

Політиків зустрів премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Олаф Шольц та Кір Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Джастін Трюдо та Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Метте Фредеріксен та Кір Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Відомо, що на саміті будуть присутні понад десять європейських лідерів, а також Президент України Володимир Зеленський, який вже прибув.

Нагадаємо, Стармер зустрів генсека НАТО Марка Рютте, який приїхав на саміт у Лондон.

Відомо, що на саміті лідери обговорять постійну військову підтримку України та досягнення сталого миру.