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Премʼєри Канади, Данії та Шольц прибули на саміт — відео

2 березня 2025 16:14
Аркадій Пастула - Редактор
Саміт у Лондоні 2 березня — Стармер зустрів Трюдо, Шольца та Фредеріксен
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

На саміт у Лондон прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, премʼєрка Данії Метте Фредеріксен та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Захід присвячений Україні.

Про це стало відомо з прямої трансляції у неділю, 2 березня.

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Саміт у Лондоні

Політиків зустрів премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Шольц та Стармер
Олаф Шольц та Кір Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS
Трюдо та Стармер
Джастін Трюдо та Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville
Фредеріксен та Стармер
Метте Фредеріксен та Кір Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Відомо, що на саміті будуть присутні понад десять європейських лідерів, а також Президент України Володимир Зеленський, який вже прибув.

Нагадаємо, Стармер зустрів генсека НАТО Марка Рютте, який приїхав на саміт у Лондон.

Відомо, що на саміті лідери обговорять постійну військову підтримку України та досягнення сталого миру.

Канада Німеччина Данія Україна саміт Лондон
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