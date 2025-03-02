Саміт у Лондоні 2 березня — Стармер зустрів Трюдо, Шольца та Фредеріксен

Премʼєри Канади, Данії та Шольц прибули на саміт — відео
На саміт у Лондон прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, премʼєрка Данії Метте Фредеріксен та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Захід присвячений Україні.
Про це стало відомо з прямої трансляції у неділю, 2 березня.
Саміт у Лондоні
Політиків зустрів премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Відомо, що на саміті будуть присутні понад десять європейських лідерів, а також Президент України Володимир Зеленський, який вже прибув.
Нагадаємо, Стармер зустрів генсека НАТО Марка Рютте, який приїхав на саміт у Лондон.
Відомо, що на саміті лідери обговорять постійну військову підтримку України та досягнення сталого миру.
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