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Премьеры Канады, Дании и Шольц прибыли на саммит — видео

2 марта 2025 16:14
Аркадий Пастула - Редактор
Саммит в Лондоне 2 марта — Стармер встретил Трюдо, Шольца и Фредериксен
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

На саммит в Лондон прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Дании Метте Фредериксен и канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятие посвящено Украине.

Об этом стало известно из прямой трансляции в воскресенье, 2 марта.

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Политиков встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Шольц та Стармер
Олаф Шольц и Кир Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS
Трюдо та Стармер
Джастин Трюдо и Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville
Фредеріксен та Стармер
Метте Фредериксен и Кир Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Известно, что на саммите будут присутствовать более десяти европейских лидеров, а также Президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл.

Напомним, Стармер встретил генсека НАТО Марка Рютте, который приехал на саммит в Лондон.

Известно, что на саммите лидеры обсудят постоянную военную поддержку Украины и достижение устойчивого мира.

Канада Германия Дания Украина саммит Лондон
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