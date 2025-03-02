Саммит в Лондоне 2 марта — Стармер встретил Трюдо, Шольца и Фредериксен

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

На саммит в Лондон прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Дании Метте Фредериксен и канцлер Германии Олаф Шольц. Мероприятие посвящено Украине.

Об этом стало известно из прямой трансляции в воскресенье, 2 марта.

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Саммит в Лондоне

Политиков встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Олаф Шольц и Кир Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Джастин Трюдо и Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Метте Фредериксен и Кир Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Известно, что на саммите будут присутствовать более десяти европейских лидеров, а также Президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл.

Напомним, Стармер встретил генсека НАТО Марка Рютте, который приехал на саммит в Лондон.

Известно, что на саммите лидеры обсудят постоянную военную поддержку Украины и достижение устойчивого мира.