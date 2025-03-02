Саміт в Лондоні — до Британії приїхав Марк Рютте

Кір Стармер та Марк Рютте. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Марк Рютте 2 березня також прибув до Лондона для участі в саміті європейських лідерів. Його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

Рютте на саміті в Лондоні

Як відомо, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт, присвячений Україні. Март Рютте вже прибув на місце. Також на зустріч приїхав і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Європейських лідерів особисто вітає глава британського уряду Кір Стармер.

Як раніше зазначав уряд Великої Британії, у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Нагадаємо, на саміт у Лондоні прибув президент Франції Емманюель Макрон.

Також Кір Стармер зустрів прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Напередодні уряд Британії поділилися, які теми будуть обговорювати на сьогоднішньому саміті у Лондоні.