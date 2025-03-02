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Мелоні прибула до Лондона на саміт щодо України

2 березня 2025 14:32
Євгенія Брюховецька - редактор
Мелоні приїхала на саміт щодо України до Лондона - відео
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Фото: RFI
Євгенія Брюховецька - редактор

У Лондоні у неділю, 2 березня, відбудеться саміт щодо України за участі європейських лідерів. Туди вже прибула прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Про це пише RFI.

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Мелоні у Лондоні зустрів Стармер. Напередодні візиту до Британії італійська прем'єрка мала телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Видання пише, що цей дзвінок відбувався також з огляду на її майбутню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що серед учасників саміту:  Україна, Франція, Німеччина, Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Канада, Фінляндія, Швеція, Чехія, Румунія, Туреччина. Також доєднаються генеральний секретар НАТО, голови Єврокомісії та Євроради.

Нагадаємо, в уряді Великої Британії поділилися, які теми будуть обговорювати на сьогоднішньому саміті у Лондоні.

Вчора до Лондона прибув Зеленський, його з оплесками зустріли британці, підтримуючи на тлі суперечок у Білому домі.

Також у столиці Британії український лідер вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

США Італія саміт Джорджа Мелоні Велика Британія війна в Україні
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