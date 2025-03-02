Мелони приехала на саммит по Украине в Лондон - видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: RFI

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоится саммит по Украине с участием европейских лидеров. Туда уже прибыла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Об этом пишет RFI.

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Мелони в Лондоне встретил Стармер. Накануне визита в Британию итальянский премьер имела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Издание пишет, что этот звонок происходил также с учетом ее предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что среди участников саммита Украина, Франция, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Канада, Финляндия, Швеция, Чехия, Румыния, Турция. Также присоединятся генеральный секретарь НАТО, главы Еврокомиссии и Евросовета.

Напомним, в правительстве Великобритании поделились, какие темы будут обсуждать на сегодняшнем саммите в Лондоне.

Вчера в Лондон прибыл Зеленский, его с аплодисментами встретили британцы, поддерживая на фоне споров в Белом доме.

Также в столице Британии украинский лидер уже встретился с премьер-министром страны Киром Стармером.