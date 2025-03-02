Саммит в Лондоне — в Британию приехал Марк Рютте

Кир Стармер и Марк Рютте. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Марк Рютте 2 марта также прибыл в Лондон для участия в саммите европейских лидеров. Его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает Sky News.

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Рютте на саммите в Лондоне

Как известно, 2 марта, в Лондоне состоится саммит, посвященный Украине. Март Рютте уже прибыл на место. Также на встречу приехал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Европейских лидеров лично приветствует глава британского правительства Кир Стармер.

Как ранее отмечало правительство Великобритании, в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Напомним, на саммит в Лондоне прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также Кир Стармер встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Накануне правительство Британии поделились, какие темы будут обсуждать на сегодняшнем саммите в Лондоне.