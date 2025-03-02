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Макрон прибув на саміт до Лондона — відео

2 березня 2025 15:16
Карина Приходько - Редактор
Саміт в Лондоні — Макрон приїхав до Британії
Еммануель Макрон та Кір Стармер. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Президент Франції Еммануель Макрон 2 березня прибув до Великої Британії. Він також візьме участь у саміті європейських лідерів щодо України.

Про це повідомляє Sky News.

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Візит Макрона до Лондона

Макрон 2 березня прибув на саміт у Лондоні, присвячений Україні. Біля дверей його зустрів прем'єр Британії Кір Стармер. 

Раніше до Великої Британії вже прибула прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, уряд Британії розкрив подробиці саміту в Лондоні. На ньому обговорять, зокрема, постійну військову підтримку та досягнення сталого миру.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона і зустрівся зі Стармером. 

Британці зустріли українського лідера оплесками, а Стармер запевнив Зеленського у подальшій підтримці України.

Внаслідок цієї зустрічі Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів. 

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