Саміт в Лондоні — Макрон приїхав до Британії

Макрон прибув на саміт до Лондона — відео
Президент Франції Еммануель Макрон 2 березня прибув до Великої Британії. Він також візьме участь у саміті європейських лідерів щодо України.
Про це повідомляє Sky News.
Візит Макрона до Лондона
Макрон 2 березня прибув на саміт у Лондоні, присвячений Україні. Біля дверей його зустрів прем'єр Британії Кір Стармер.
Раніше до Великої Британії вже прибула прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Нагадаємо, уряд Британії розкрив подробиці саміту в Лондоні. На ньому обговорять, зокрема, постійну військову підтримку та досягнення сталого миру.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона і зустрівся зі Стармером.
Британці зустріли українського лідера оплесками, а Стармер запевнив Зеленського у подальшій підтримці України.
Внаслідок цієї зустрічі Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів.
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