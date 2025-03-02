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Макрон прибыл на саммит в Лондон — видео

2 марта 2025 15:16
Карина Приходько - Редактор
Саммит в Лондоне — Макрон приехал в Британию
Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта прибыл в Великобританию. Он также примет участие в саммите европейских лидеров по Украине.

Об этом сообщает Sky News.

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Визит Макрона в Лондон

Макрон 2 марта прибыл на саммит в Лондоне, посвященный Украине. У дверей его встретил премьер Британии Кир Стармер.

Ранее в Великобританию уже прибыла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Напомним, правительство Украины раскрыло подробности саммита в Британии. На нем обсудят, в частности, постоянную военную поддержку и достижение устойчивого мира.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Лондон и встретился со Стармером.

Британцы встретили украинского лидера аплодисментами, а Стармер заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.

В результате этой встречи Великобритания и Украина подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов.

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