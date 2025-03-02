Саммит в Лондоне — Макрон приехал в Британию

Макрон прибыл на саммит в Лондон — видео
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта прибыл в Великобританию. Он также примет участие в саммите европейских лидеров по Украине.
Об этом сообщает Sky News.
Визит Макрона в Лондон
Макрон 2 марта прибыл на саммит в Лондоне, посвященный Украине. У дверей его встретил премьер Британии Кир Стармер.
Ранее в Великобританию уже прибыла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Напомним, правительство Украины раскрыло подробности саммита в Британии. На нем обсудят, в частности, постоянную военную поддержку и достижение устойчивого мира.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Лондон и встретился со Стармером.
Британцы встретили украинского лидера аплодисментами, а Стармер заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.
В результате этой встречи Великобритания и Украина подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов.
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