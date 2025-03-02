Саміт в Лондоні — Зеленський прибув на зустріч

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 2 березня також прибув на саміт європейських лідерів щодо України. Його зустріч прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє Sky News.

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Як відомо, 2 березня у Лондоні вже почався саміт європейських лідерів. Головне питання — подальша підтримка України. На зустрічі, звісно, присутній Володимир Зеленський.

Крім того, до Великої Британії також приїхали: премʼєр Британії Кіт Стармер, який зустрічає усіх гостей, президент Франції Емануель Макрон, премʼєр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, премʼєрка Данії, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєр Польщі, міністр закордонних справ Туреччини, премʼєр Чехії, премʼєр Норвегії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, нещодавно уряд Британії розкрив деталі сьогоднішнього саміту у Лондоні. Там обговорять постійну військову підтримку України та досягнення сталого миру.

Водночас відомо, що Британія не запросила на цей саміт лідерів країн Латвії, Литви та Естонії. Там висловили своєю обурення з цього приводу.