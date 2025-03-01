Саміт у Британії — лідери Балтії не задоволені, що їх не запросили

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт щодо України, який відбудеться 2 березня. Росія одразу помітить, що Латвія, Литва та Естонія не будуть присутні на зустрічі.

Про це повідомляє Sky News.

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Зазначається, що Велика Британія не запросила лідерів Латвії, Литви та Естонії приєднатися до саміту щодо України у Лондоні. Співрозмовник видання зазначив, що "Росія із зацікавленістю" помітить, що країни Балтії були виключені з учасників зустрічі.

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів. Ми маємо план... Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з погляду відсотка ВВП і наданих можливостей", — сказав співрозмовник.

Як відомо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має прийняти понад десяток лідерів європейських країн, аби обговорити війну в Україні та європейську безпеку. Там також має бути присутній Володимир Зеленський.

За даними анонімного джерела, Стармер поспілкується з лідерами Латвії, Литви і Латвії телефоном, але співрозмовник наголосив, що "це погана заміна особистої участі в саміті".

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр Британії та Тайїп Ердоган обговорили підтримку України, безпеку та саміт у Лондоні.

Крім того, Стармер відповів, чи готова Велика Британія надати миротворців Україні.