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Британія не запросила лідерів Балтії на саміт — реакція країн

1 березня 2025 13:50
Карина Приходько - Редактор
Саміт у Британії — лідери Балтії не задоволені, що їх не запросили
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт щодо України, який відбудеться 2 березня. Росія одразу помітить, що Латвія, Литва та Естонія не будуть присутні на зустрічі.

Про це повідомляє Sky News

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Зазначається, що Велика Британія не запросила лідерів Латвії, Литви та Естонії приєднатися до саміту щодо України у Лондоні. Співрозмовник видання зазначив, що "Росія із зацікавленістю" помітить, що країни Балтії були виключені з учасників зустрічі. 

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів. Ми маємо план... Всі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України з погляду відсотка ВВП і наданих можливостей", — сказав співрозмовник.

Як відомо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має прийняти понад десяток лідерів європейських країн, аби обговорити війну в Україні та європейську безпеку. Там також має бути присутній Володимир Зеленський. 

За даними анонімного джерела, Стармер поспілкується з лідерами Латвії, Литви і Латвії телефоном, але співрозмовник наголосив, що "це погана заміна особистої участі в саміті". 

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр Британії та Тайїп Ердоган обговорили підтримку України, безпеку та саміт у Лондоні.  

Крім того, Стармер відповів, чи готова Велика Британія надати миротворців Україні

Литва Естонія Латвія саміт Велика Британія
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