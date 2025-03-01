Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS

Страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров на саммит по Украине, который состоится 2 марта. Россия сразу заметит, что Латвия, Литва и Эстония не будут присутствовать на встрече.

Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что Великобритания не пригласила лидеров Латвии, Литвы и Эстонии присоединиться к саммиту по Украине в Лондоне. Собеседник издания отметил, что "Россия с заинтересованностью" заметит, что страны Балтии были исключены из участников встречи.

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров. У нас есть план... Все три страны Балтии являются одними из самых больших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей", — сказал собеседник.

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен принять более десятка лидеров европейских стран, чтобы обсудить войну в Украине и европейскую безопасность. Там также должен присутствовать Владимир Зеленский.

По данным анонимного источника, Стармер пообщается с лидерами Латвии, Литвы и Латвии по телефону, но собеседник подчеркнул, что "это плохая замена личного участия в саммите".

Напомним, 28 февраля премьер Британии и Тайип Эрдоган обсудили поддержку Украины, безопасность и саммит в Лондоне.

Кроме того, Стармер ответил, готова ли Великобритания предоставить миротворцев Украине.