Саммит в Лондоне — Зеленский прибыл на встречу

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта также прибыл на саммит европейских лидеров по Украине. Его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает Sky News.

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Как известно, 2 марта в Лондоне уже начался саммит европейских лидеров. Главный вопрос — дальнейшая поддержка Украины. На встрече, конечно, присутствует Владимир Зеленский.

Кроме того, в Великобританию также приехали: премьер Британии Кит Стармер, который встречает всех гостей, президент Франции Эманюэль Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Дании, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Польши, министр иностранных дел Турции, премьер Чехии, премьер Норвегии, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, недавно правительство Великобритании раскрыло детали сегодняшнего саммита в Лондоне. Там обсудят постоянную военную поддержку Украины и достижение устойчивого мира.

В то же время известно, что Великобритания не пригласила на этот саммит лидеров стран Латвии, Литвы и Эстонии. Там выразили свое возмущение по этому поводу.