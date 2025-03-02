Урсула фон дер Ляйен на саммите в Лондоне — что заявила об Украине

Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на саммит в Лондоне. Она отметила, что ее цель — подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X в воскресенье, 2 марта.

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Президента Еврокомиссии отметила, что постоянная поддержка Украины приведет к справедливому и длительному миру.

"Путь к миру — это сила. Слабость порождает больше войны. Мы будем поддерживать Украину, одновременно осуществляя резкое усиление европейской обороны", — добавила фон дер Ляйен.

Пост фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, на саммит уже прибыл украинский лидер Владимир Зеленский, которого встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также приехали уже премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и канцлер Германии Олаф Шольц.