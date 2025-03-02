Європа має терміново переозброїтися — фон дер Ляєн представить план

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність переозброїти Європу. Незабаром вона запропонує план, як це зробити.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 2 березня.

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Переозброєння Європи

Фон дер Ляєн розповіла, що на саміті у Лондоні лідери мали хорошу та відверту дискусію. Вони обговорювали, що необхідно, аби поставити Україну в позицію сили.

Президентка Єврокомісії зазначила, що Києву необхідні всебічні гарантії безпеки для підтримки економічних та військових позицій.

Вона наголошує на необхідності якнайшвидшого переозброєння Європи. Єврокомісія представить відповідний план на саміті 6 березня.

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", — додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, фон дер Ляєн зазначила, що постійна підтримка України призведе до справедливого і тривалого миру.

Також після суперечки у Білому домі президентка Єврокомісії висловила підтримку українському народу та Президенту Володимиру Зеленського.