Европа должна срочно перевооружиться — фон дер Ляйен представит план

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевооружить Европу. Вскоре она предложит план, как это сделать.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 2 марта.

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Перевооружение Европы

Фон дер Ляйен рассказала, что на саммите в Лондоне лидеры имели хорошую и откровенную дискуссию. Они обсуждали, что необходимо, чтобы поставить Украину в позицию силы.

Президент Еврокомиссии отметила, что Киеву необходимы всесторонние гарантии безопасности для поддержки экономических и военных позиций.

Она подчеркивает необходимость скорейшего перевооружения Европы. Еврокомиссия представит соответствующий план на саммите 6 марта.

"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, фон дер Ляйен отметила, что постоянная поддержка Украины приведет к справедливому и длительному миру.

Также после спора в Белом доме президент Еврокомиссии выразила поддержку украинскому народу и Президенту Владимиру Зеленскому.