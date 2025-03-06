Зеленський прибув до Європейської ради на саміт

Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, прибув на саміт у Брюсселі. Конференція присвячена допомозі Україні та обороні Європейського Союзу.
Про це пише Sky News.
Саміт у Брюсселі 6 березня
Так, Зеленський на запрошення президента Євроради Антоніу Кошти візьме участь у позачерговому засіданні Євроради, яке присвячене обороні ЄС та допомозі Україні. Також там будуть присутні інші лідери країн Європи, з якими поспілкується український лідер.
Нещодавні заяви Макрона
Зазначимо, що вчора увечері президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до нації заявив, що планує зібрати в Парижі начальників генштабів країн, які розглядають створення миротворчої місії для України. Він наголосив, що Росія стала загрозою як для Франції, так і для всієї Європи.
"Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це в наших інтересах, і це в інтересах безпеки європейського континенту", — сказав Макрон.
Лідер країни додав, що мир не може бути досягнутий за допомогою капітуляції України та укладений "за будь-яку ціну" під диктат Росії".
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила оборонний план для ЄС, який має збільшити витратити на оборону.
А за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже цього року відкриють шість переговорних кластерів України з ЄЄ.
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