Зеленський прибув до Європейської ради на саміт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Sky News

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, прибув на саміт у Брюсселі. Конференція присвячена допомозі Україні та обороні Європейського Союзу.

Про це пише Sky News.

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Саміт у Брюсселі 6 березня

Так, Зеленський на запрошення президента Євроради Антоніу Кошти візьме участь у позачерговому засіданні Євроради, яке присвячене обороні ЄС та допомозі Україні. Також там будуть присутні інші лідери країн Європи, з якими поспілкується український лідер.

Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: Sky News

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Sky News

Нещодавні заяви Макрона

Зазначимо, що вчора увечері президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до нації заявив, що планує зібрати в Парижі начальників генштабів країн, які розглядають створення миротворчої місії для України. Він наголосив, що Росія стала загрозою як для Франції, так і для всієї Європи.

"Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це в наших інтересах, і це в інтересах безпеки європейського континенту", — сказав Макрон.

Лідер країни додав, що мир не може бути досягнутий за допомогою капітуляції України та укладений "за будь-яку ціну" під диктат Росії".

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила оборонний план для ЄС, який має збільшити витратити на оборону.

А за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже цього року відкриють шість переговорних кластерів України з ЄЄ.