Вступ України в ЄС — коли відкриють переговорні кластери

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters

Україна продовжує впевнено рухатись у напрямку євроінтеграції. Цьогоріч планують відкрити шість переговорних кластерів з Євросоюзом.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 4 березня.

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За словами прем'єра, Україна планує відкрити всі шість переговорних кластерів з Євросоюзом у цьому році. Це обговорили на перемовинах з Європейською комісією, яка відбулась у Києві минулого тижня.

"Три кластери ми маємо амбіцію відкрити під час польського головування (в ЄС) у першому півріччі. У другому півріччі, під час данського головування, ми маємо амбіцію відкрити три інших кластери, разом шість переговорних кластерів цього року", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр також розповів про те, що Україна не веде жодних перемовин про територіальні поступки. Він наголосив, що вирішувати таке може тільки народ.

Крім того, Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на подальшу співпрацю зі США. Наразі для цього шукають можливі шляхи.