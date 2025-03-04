Переговори про територіальні поступки — Шмигаль прокоментував

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters

Все частіше в публічному просторі лунають заяви про те, що Україні доведеться поступитись територіями. Однак юридично цього зробити не можна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 4 лютого.

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За словами Шмигаля, лише народ може вирішувати питання територіальної цілісності України. За словами прем'єра, думка людей щодо цього "однозначна".

"Чи велись якісь перемовини про територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України? Таких перемовини не велось. Мені про це не відомо", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що можна вести розмови про мирний план, який буде передбачати певну покроковість. Однак про поступки територіями мова не йде.

"Про те, що Україна відмовиться від своїх територій — немає повноважень вести такі перемовини", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що триває допомога від США. Він наголосив, що повідомлень стосовно будь-яких змін не було.

Також Денис Шмигаль зазначив, що Україна зараз шукає можливості для того, щоб продовжити співпрацю зі Штатами. За словами прем'єра, США є ключовим союзником, якого не можна втрачати.