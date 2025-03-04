Корисні копалини — Україна готова підписати угоду зі США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини. Крім того, він висловив надію, що співпраця між країнами продовжиться.

Про це Денис Шмигаль повідомив на пресконференції у вівторок, 4 березня.

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Шмигаль наголосив, що сьогодні Україна твердо налаштована продовжити співпрацю з США і впевнена, що підтримка одного з найбільших світових лідерів нашої країни продовжиться.

"Ми шукаємо ці можливості, базуючись на економічних, зокрема й на угоді про спільне створення інвестиційного фонду в Україні. Ми готові її підписувати та рухатися в цьому напрямку", — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Шмигаль також назвав мету України щодо заморожених активів РФ. За його словами, це повна конфіскація.

Також прем'єр зазначив, що сьогодні підтримка з боку США триває і Україна продовжить роботу з Америкою.