Полезные ископаемые — Украина готова подписать соглашение с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Кроме того, он выразил надежду, что сотрудничество между странами продолжится.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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Шмыгаль подчеркнул, что сегодня Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США и уверена, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.

"Мы ищем эти возможности, основываясь на экономических интересах, в том числе и на соглашении о совместном создании инвестиционного фонда в Украине. Мы готовы его подписывать и двигаться в этом направлении", — отметил премьер.

Напомним, Шмыгаль также назвал цель Украины относительно замороженных активов РФ. По его словам, это полная конфискация.

Также премьер отметил, что сегодня поддержка со стороны США продолжается и Украина продолжит работу с Америкой.