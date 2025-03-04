Полезные ископаемые — Украина готова подписать соглашение с США

Украина готова подписать соглашение по ископаемым, — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Кроме того, он выразил надежду, что сотрудничество между странами продолжится.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции во вторник, 4 марта.
Соглашение о полезных ископаемых
Шмыгаль подчеркнул, что сегодня Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США и уверена, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.
"Мы ищем эти возможности, основываясь на экономических интересах, в том числе и на соглашении о совместном создании инвестиционного фонда в Украине. Мы готовы его подписывать и двигаться в этом направлении", — отметил премьер.
Напомним, Шмыгаль также назвал цель Украины относительно замороженных активов РФ. По его словам, это полная конфискация.
Также премьер отметил, что сегодня поддержка со стороны США продолжается и Украина продолжит работу с Америкой.
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