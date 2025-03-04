Сотрудничество США и Украины продолжается — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Сейчас Украина твердо настроена на то, чтобы продолжить партнерство с Соединенными Штатами Америки. При условии совместной работы можно будет достичь длительного мира в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 4 февраля.

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Будет ли Украина и в дальнейшем сотрудничать с США

По словам Шмыгаля, сейчас Украина ищет возможности, чтобы продолжить сотрудничество с США. Штаты являются одним из ключевых союзников для нашего государства и партнерство будет продолжаться и в дальнейшем.

"Относительно дискуссий о возможности прекращения (поставки помощи Украине. — Ред.) — мы абсолютно спокойно имеющимися нам всеми дипломатическими каналами будем спокойно продолжать работу с США: Конгрессом, администрацией Трампа. Это нужно, чтобы Украина и Соединенные Штаты продолжили борьбу за справедливый, длительный, стабильный мир в Украине", — заявил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил о том, что Украина готова подписать соглашение с США. Речь идет о договоре по полезным ископаемым, который ранее сорвался из-за скандала в Белом доме.

По информации СМИ, Дональд Трамп отдал приказ об остановке помощи Украине. Федор Вениславский заявил, что даже в таком случае запасов оружия хватит примерно на полгода.