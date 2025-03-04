Співпраця США й України продовжується — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters

Наразі Україна твердо налаштована на те, щоб продовжити партнерство зі Сполученими Штатами Америки. За умови спільної роботи можна буде досягнути тривалого миру в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 4 лютого.

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За словами Шмигаля, зараз Україна шукає можливості, аби продовжити співпрацю зі США. Штати є одним з ключових союзників для нашої держави, і партнерство буде продовжуватись й надалі.

"Стосовно дискусій про можливість припинення (постачання допомоги Україні. — Ред.) — ми абсолютно спокійно наявними нам всіма дипломатичними каналами будемо спокійно продовжувати роботу зі США: Конгресом, адміністрацією Трампа. Це потрібно, аби Україна й Сполучені Штати продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив про те, що Україна готова підписати угоду зі США. Йдеться про договір щодо корисних копалин, який раніше зірвався через скандал у Білому домі.

За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп віддав наказ про зупинку допомоги Україні. Федір Веніславський заявив, що навіть у такому випадку запасів зброї вистачить приблизно на пів року.