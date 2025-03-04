Заморожені активи РФ — Україна сподівається на конфіскацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета України — конфіскація усіх заморожених активів Росії. Йдеться про суму 300 млрд доларів.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції у вівторок, 4 березня.

Читайте також:

Заява Шмигаля про заморожені активи РФ

"Наша мета — конфіскація всіх 300 млрд доларів заморожених російських активів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових дистрибуцій", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна пройшла довгий шлях, але сьогодні одна з найбільших фінансових перемог за три роки повномасштабної війни — використання російських заморожених активів.

"Розраховуємо найближчим часом отримати відповіді щодо конфіскацій усієї суми російських активів. З приводу цього ми активно комунікуємо з європейськими партнерами", — сказав прем'єр.

Нагадаємо, Франція пропонує заарештувати заморожені російські активи у Європі. Це один із пунктів європейського мирного плану для України.

Також ми писали, що під час переговорів з США Росія попросила повернути конфісковане майно. Наразі реакція Вашингтона невідома.