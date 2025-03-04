Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Франція пропонує заарештувати заморожені російські активи у Європі. Це може статися в разі порушення перемир'я. Йдеться про понад 200 мільярдів євро.

Про це пише Financial Times.

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Як зазначає видання, французькі офіційні особи обговорили пропозицію для європейських столиць конфіскувати активи Росії, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні. Йдеться про активи на понад 200 млрд євро.

"Прихильники припинення вогню бачать у ньому спосіб примусити Росію до будь-якої угоди та надати Києву гарантію", — зазначає видання.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році союзники G7 заморозили близько 300 мільярдів євро в активах Центрального банку Росії. Більшість з яких, приблизно 190 мільярдів, знаходиться в центральному депозитарії безпеки Бельгії, а менші суми зберігаються у Франції, Великої Британії, Японії, Швейцарії та США. Наразі дохід, отриманий від цих активів, використовують для погашення позик Україні на суму 50 мільярдів доларів.

Раніше Франція, Німеччина та Бельгія виступали проти арешту активів РФ. Макрон ще минулого тижня заявляв про те, що негайна конфіскація російських активів стане неповагою до міжнародного права. Однак він зазначав, що гроші можуть бути "частиною переговорів наприкінці війни". Та, схоже, ситуація змінилася.

Також, за інформацією FT, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що він теж розгляне можливість підтримати пропозицію про конфіскацію заморожених російських активів. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон думає над тим, що робити з російськими активами.

"Я вважаю, що нам потрібно зробити більше, і ми докладаємо більше зусиль, щоб разом з іншими країнами визначити, які є принаймні можливості", — зазначив він.

Financial Times зазначає, що пропозицію Франції "добре сприйняли" інші європейські союзники. Попри це видання наголошує, що вона "далека від узгодження".

Нагадаємо, раніше Президент Франції Емманюель Макрон запропонував план перемир'я в Україні. Йдеться про часткове місячне припинення вогню.

Разом з тим, у Британії відреагували на це заявою про те, що наразі немає узгодженого бачення ідеї щодо місячного перемир'я, про яке розповідав Емманюель Макрон.