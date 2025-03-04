Европа рассматривает арест активов РФ в случае нарушения перемирия — FT

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Франция предлагает арестовать замороженные российские активы в Европе. Это может произойти в случае нарушения перемирия. Речь идет о более 200 миллиардах евро.

Об этом пишет Financial Times.

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Арест российских активов в Европе

Как отмечает издание, французские официальные лица обсудили предложение для европейских столиц конфисковать активы России, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине. Речь идет об активах на более 200 млрд евро.

"Сторонники прекращения огня видят в нем способ принудить Россию к любому соглашению и предоставить Киеву гарантию", — отмечает издание.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году союзники G7 заморозили около 300 миллиардов евро в активах Центрального банка России. Большинство из которых, примерно 190 миллиардов, находится в центральном депозитарии безопасности Бельгии, а меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США. Сейчас доход, полученный от этих активов, используют для погашения займов Украине на сумму 50 миллиардов долларов.

Ранее Франция, Германия и Бельгия выступали против ареста активов РФ. Макрон еще на прошлой неделе заявлял о том, что немедленная конфискация российских активов станет неуважением к международному праву. Однако он отмечал, что деньги могут быть "частью переговоров в конце войны". Но, похоже, ситуация изменилась.

Также, по информации FT, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что он тоже рассмотрит возможность поддержать предложение о конфискации замороженных российских активов. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон думает над тем, что делать с российскими активами.

"Я считаю, что нам нужно сделать больше, и мы прилагаем больше усилий, чтобы вместе с другими странами определить, какие есть по крайней мере возможности", — отметил он.

Financial Times отмечает, что предложение Франции "хорошо восприняли" другие европейские союзники. Несмотря на это издание отмечает, что оно "далеко от согласования".

Напомним, ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил план перемирия в Украине. Речь идет о частичном месячном прекращении огня.

Вместе с тем, в Британии отреагировали на это заявлением о том, что пока нет согласованного видения идеи относительно месячного перемирия, о котором рассказывал Эмманюэль Макрон.