Макрон пропонує припинити військові дії на воді, у повітрі та не атакувати енергетичну інфраструктуру

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував план часткового місячного перемир'я між Росією та Україною, що не охоплюватиме бойові дії на суходолі. Цю ініціативу він обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стамером.

Про це заявив президент Франції в інтерв'ю виданню Le Figaro.

Читайте також:

В чому суть миротворчого плану Макрона

За планом, перемир'я передбачає припинення вогню в повітрі, на морі та на енергетичних об'єктах протягом одного місяця, але не на суходолі. Такий формат, за словами Макрона, дозволяє контролювати дотримання умов перемир'я, що є складним завданням на протяжному фронті.

Також Макрон торкнувся теми миротворців в Україні. Він зазначив, що розгортання європейських військ на нашій території відбудеться лише на другому етапі, після досягнення реального миру за результатами переговорів, які можуть тривати кілька тижнів. Він наголосив на необхідності гарантій та небажанні укладати мир за будь-яку ціну.

Ця ініціатива має на меті активізувати участь Європи у мирному процесі, який нині переважно контролюють США та Росія.

Крім того, Макрон вкотре закликав до посилення європейської оборони, враховуючи значні військові витрати Росії. Він пропонує встановити ціль на рівні 3-3,5% ВВП для країн ЄС і розглянути можливість спільного фінансування проєктів оборонної інфраструктури.

Макрон висловив оптимізм щодо можливості "деескалації" між США та Україною, оскільки тричі спілкувався з президентом США за останні три дні. Він сподівається на досягнення прогресу у відновленні діалогу найближчими днями.

Нагадаємо, президент Франції заявив, що зустріч Зеленського із Трампом в Овальному кабінеті була "пресконференцією, яка пішла не так". Після цієї суперечки він уже телефонував і українському, і американському лідерам.

Також ми повідомляли, що наступного тижня відбудеться позачергове засідання Європейської Ради. Макрон зазначав, що метою цієї зустрічі є збільшення підтримки України.