Макрон предлагает прекратить военные действия на воде, в воздухе и не атаковать энергетическую инфраструктуру

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил план частичного месячного перемирия между Россией и Украиной, который не будет охватывать боевые действия на суше. Эту инициативу он обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стамером.

Об этом заявил президент Франции в интервью изданию Le Figaro.

Читайте также:

В чем суть миротворческого плана Макрона

По плану, перемирие предусматривает прекращение огня в воздухе, на море и на энергетических объектах в течение одного месяца, но не на суше. Такой формат, по словам Макрона, позволяет контролировать соблюдение условий перемирия, что является сложной задачей на протяженном фронте.

Также Макрон затронул тему миротворцев в Украине. Он отметил, что развертывание европейских войск на нашей территории состоится только на втором этапе, после достижения реального мира по результатам переговоров, которые могут длиться несколько недель. Он отметил необходимость гарантий и нежелание заключать мир любой ценой.

Эта инициатива имеет целью активизировать участие Европы в мирном процессе, который сейчас преимущественно контролируют США и Россия.

Кроме того, Макрон в очередной раз призвал к усилению европейской обороны, учитывая значительные военные расходы России. Он предлагает установить цель на уровне 3-3,5% ВВП для стран ЕС и рассмотреть возможность совместного финансирования проектов оборонной инфраструктуры.

Макрон выразил оптимизм относительно возможности "деэскалации" между США и Украиной, поскольку трижды общался с президентом США за последние три дня. Он надеется на достижение прогресса в восстановлении диалога в ближайшие дни.

Напомним, президент Франции заявил, что встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете была "пресс-конференцией, которая пошла не так". После этого спора он уже звонил и украинскому, и американскому лидерам.

Также мы сообщали, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание Европейского Совета. Макрон отмечал, что целью этой встречи является увеличение поддержки Украины.