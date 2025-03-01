Єврорада проведе позачергове засідання стосовно України

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

У четвер, 6 березня, відбудеться позачергове засідання Європейської ради. Учасники планують збільшити підтримку України. Під час саміту планують розглянути фінансування обороноздатності на сотні мільярдів євро.

Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон, передає видання "La Tribune Dimanche" в суботу, 1 березня.

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Як зазначив Макрон, наступного тижня відбудеться важлива зустріч лідерів ЄС. Він переконаний, що на позачерговому засіданні Європейської ради одноголосно приймуть важливі рішення. Саміт 6 березня дуже важливий, вважає Макрон, оскільки "часи дуже змінилися" після повернення Дональда Трампа в Білий дім.

"У четвер відбудеться ще один важливий момент для президента Франції та решти лідерів ЄС: позачергове засідання Європейської ради, на якому очікується, розгляд важливого питання побудови європейської оборонної архітектури. Мета цієї зустрічі — збільшити підтримку України та дати Європейській комісії мандат якнайшвидше запустити масштабне та спільне фінансування, тому що наша безпека під загрозою... Цей саміт 6 березня дуже важливий. Це величезне фінансування, ймовірно, йдеться про сотні мільярдів євро", — наголосив Макрон.

Нагадаємо, раніше Президент Франції Емманюель відреагував на скандал у Білому домі. Він висловив підтримку Володимиру Зеленському та Україні.

Також Британія підписала з Україною нову угоду. Йдеться про позику на 2,6 млрд фунта стерлінгів. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності.