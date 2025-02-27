Спецзасідання Європейської Ради щодо України запланували на 6 березня — Зеленського теж запросили

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Фото: euronews

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання, яке відбудеться 6 березня у Брюсселі. Головними темами зустрічі стануть питання європейської оборони та підтримки України.

Про це йдеться у листі голови Євроради.

Читайте також:

У ЄС скликали спецзасідання щодо України

За словами Кошти, на засіданні планують ухвалення перших рішень, які зроблять Європу більш суверенною, здатною ефективніше реагувати на виклики безпеки та підтримувати Україну в її боротьбі. Окрему увагу планують приділити можливій участі ЄС у гарантіях безпеки, необхідних для досягнення сталого миру.

"Що стосується України, наразі склався новий контекст, який має привести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Тому для нас важливо обговорити подальшу підтримку України, а також принципи, яких слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливої європейської участі в гарантіях безпеки, які будуть необхідні для забезпечення сталого миру в Україні", — зазначено у листі.

На засідання запрошений і Президент України Володимир Зеленський, який обговорить з європейськими лідерами останні події.

"Наша зустріч розпочнеться о 12:30 з традиційного обміну думками з Президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться обговорення з Президентом Зеленським за робочим обідом. Далі ми зосередимося на питаннях європейської оборони, а потім продовжимо дискусію щодо України", — йдеться у документі.

Лист президента Євроради

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС хоче стати стороною мирних переговорів між Україною та Росією.

Також ми писали, що під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Польщі у січні, він зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.