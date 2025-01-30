ЄС візьме участь у мирних перемовинах України та РФ, — Кошта

Голова Євроради Антоніу Кошта. Фото: euronews

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС хоче стати стороною мирних переговорів між Україною та Росією. Також країни-члени можуть збільшити власні витрати на оборону.

Про це Кошта сказав в інтерв'ю португальському мовнику RTP.

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За словами голови Євроради, ЄС має бути включеним до перемовин, бо в іншому випадку це суперечило б заклику президента США Дональда Трампа, аби Союз взяв більше відповідальності за оборону Європи.

Видання пише, що наступного понеділка Кошта прийме лідерів ЄС на неформальному саміті. Вони обговорять питання оборони ЄС та допомоги Україні.

Під час засідання він просуватиме встановлення витрат країн-членів на оборону в розмірі 5% від ВВП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь в засіданні голів МЗС у Парижі 12 лютого.

Також очільник МЗС повідомив у коментарі для Новини.LIVE, що Україна розраховує на переговори з новою адміністрацією США найближчим часом.

А народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE розповів про перший етап переговорів з ЄС про вступ України. Він стосуватиметься верховенства права.