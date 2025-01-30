ЕС примет участие в мирных переговорах Украины и РФ, - Кошта

Председатель Евросовета Антониу Кошта. Фото: euronews

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС хочет стать стороной мирных переговоров между Украиной и Россией. Также страны-члены могут увеличить собственные расходы на оборону.

Об этом Кошта сказал в интервью португальскому вещателю RTP.

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По словам председателя Евросовета, ЕС должен быть включен в переговоры, потому что в противном случае это противоречило бы призыву президента США Дональда Трампа, чтобы Союз взял больше ответственности за оборону Европы.

Издание пишет, что в следующий понедельник Кошта примет лидеров ЕС на неформальном саммите. Они обсудят вопросы обороны ЕС и помощи Украине.

Во время заседания он будет продвигать установление расходов стран-членов на оборону в размере 5% от ВВП.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в заседании глав МИД в Париже 12 февраля.

Также глава МИД сообщил в комментарии для Новини.LIVE, что Украина рассчитывает на переговоры с новой администрацией США в ближайшее время.

А народный депутат Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE рассказал о первом этапе переговоров с ЕС о вступлении Украины. Он будет касаться верховенства права.