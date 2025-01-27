Зеленський у Польщі зустрівся з очільником Євроради — деталі

Володимир Зеленський на зустрічі з Антоніу Коштою. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Це відбулось під час візиту українського лідера до Польщі.

Про це повідомили в Офісі Президента України в понеділок, 27 січня.

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Зустріч Зеленського з Коштою

Євросоюз сьогодні вирішив продовжити санкції проти РФ ще на пів року. Зеленський подякува за це під час розмови з Коштою. Він також додав, що потрібно й надалі тиснути на Путіна і санкції — дієвий інструмент.

"Я хотів би обговорити з вами, як посилювати цей санкційний тиск", — зазначив Володимир Зеленський.

Основна тема зустрічі — очікуваний 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зеленський наголосив, що Україна сподівається на сильні рішення. Крім того, йшлося про військову допомогу. Зеленський та Кошта обговорили можливі джерела фінансування виробництва української зброї, зокрема шляхом використання заморожених активів РФ.

Також політики обговорили підготовку неформальної зустрічі лідерів ЄС. Вона відбудеться за ініціативи Кошти 3 лютого.

"Україна розраховує на започаткування на ній нових сильних ініціатив із постачання боєприпасів", — зазначили в ОП.

Зустріч Володимира Зеленського та Антоніа Кошти. Фото: ОП

Володимир Зеленський додав, що Україна розраховує на те, що Європа стане повноцінною учасницею переговорів щодо відновлення справедливого миру. Антоніу Кошта наголосив, що тривалий мир потрібен не лише Україні, а й усій Європі.

"Ми будемо поруч із вами стільки, скільки буде необхідно", — зазначив Президент Європейської ради.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею. Політики обговорили вступ до ЄС та військову підтримку України.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що підтримка України — ключовий пріоритет для Євросоюзу. Це сталося під час церемонії відкриття польського головування в Раді ЄС у Варшаві.