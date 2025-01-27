Візит Зеленського у Польщу 27 січня — Президент зустрівся з маршалком Сейму Головнею

Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня та Президент України Володимир Зеленський. Фото: канцелярія парламенту

У понеділок, 27 січня, у польському Кракові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею. Співрозмовники, зокрема, обговорили вступ України до ЄС та військову підтримку.

Відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.

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Деталі зустрічі

За словами Зеленського, основними темами зустрічі були військова підтримка України, санкційна політика проти Росії.

"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", — йдеться у повідомленні.

Сторони також приділили увагу питанням вступу України до Європейського Союзу та реалізації спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

"Внесок Польщі в підтримку нашої боротьби за свободу є дуже вагомим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу за всі дні повномасштабної війни й до сьогодні. Дякуємо", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 27 січня у День вшанування пам’ять жертв Голокосту Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з візитом. Також глава держави взяв участь у церемоніальних заходах.