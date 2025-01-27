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Зеленський у Кракові зустрівся з маршалком Сейму Польщі — деталі

27 січня 2025 17:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського у Польщу 27 січня — Президент зустрівся з маршалком Сейму Головнею
Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня та Президент України Володимир Зеленський. Фото: канцелярія парламенту
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 27 січня, у польському Кракові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею. Співрозмовники, зокрема, обговорили вступ України до ЄС та військову підтримку.

Відео зустрічі глава держави опублікував у Facebook.

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Деталі зустрічі 

За словами Зеленського, основними темами зустрічі були військова підтримка України, санкційна політика проти Росії.

"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", — йдеться у повідомленні.

Сторони також приділили увагу питанням вступу України до Європейського Союзу та реалізації спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

"Внесок Польщі в підтримку нашої боротьби за свободу є дуже вагомим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу за всі дні повномасштабної війни й до сьогодні. Дякуємо", — підсумував Зеленський.

Зеленський у Кракові з маршалком Сейму Польщі
Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 27 січня у День вшанування пам’ять жертв Голокосту Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з візитом. Також глава держави взяв участь у церемоніальних заходах.

Володимир Зеленський Польща Україна Сейм парламент зустріч

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18:31 До Молдови не дорого — на Одещині затримали перевізника

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:11 Дорогий раритет — за скільки продають старі наклейки від жуйок

17:53 Металіст продав гравця збірної за 8 млн євро в Серію А

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